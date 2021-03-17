شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء وسط توجه أنظار المستثمرين لما سوف يسفر عنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 16-17 آذار/مارس في واشنطون.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 2.70 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 3.62 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 2.85 مليار دولار نيوزيلندي.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل تراجع 0.1% في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع ألقاء مساعد محافظ البنك المركزي الاسترالي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت خطاباً تحت عنوان "تمويل الأعمال الصغيرة في الوباء" في حدث عبر الإنترنت استضافته رابطة الصناعة المالية الاسترالية.

ونود الإشارة، لكون كنت نوه إلى أن أسعار الفائدة السلبية ليست قيد النظر في استراليا وأن المركزي الاسترالي لن يرفع أسعار الفائدة لحين وصول مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) إلى ضمن النطاق المستهدف، وأنه قد يأخذ في الاعتبار استجابة مناسب إذا ما تدهورت معايير الإقراض، وأن تلك الاستجابة لن تكون سياسة نقدية، مضيفاً نحن في الحد الأدنى العقال لمعدل سياستنا وأن ارتفاع التضخم هو خبر سار.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري لليابان والتي أظهرت فائض بما قيمته 217 مليار ين مقابل عجز 325 مليار ين في كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 420 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته عجز بما قيمته 40 مليار ين مقابل فائض 551 مليار ين في كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 100 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات اليابانية تراجعاً 4.5% مقابل ارتفاع 6.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 0.8%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات اليابانية ارتفاعاً 11.8% مقابل تراجع 9.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 11.9%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في العاصمة الأمريكية واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار، ووسط التطلع للكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.03% ليخسر 0.64 نقطة ويصل إلى المستوى 1,980.86، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.08% ليربح 25.12 نقطة ويصل إلى المستوى 29,946.21.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.32% ليربح 16.02 نقطة ويصل إلى المستوى 5,095.38، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.20% ليخسر 6.80 نقطة ويصل إلى المستوى 3,439.93.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.01% ليربح 3.47 نقطة ويصل إلى المستوى 29,031.16، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.90% ليخسر 27.59 نقطة ويصل إلى المستوى 3,039.58.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.85% ليخسر 108.29 نقطة ويصل إلى المستوى 12,580.76، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.71% ليخسر هو الأخر 48.44 نقطة ويصل إلى المستوى 6,778.70.