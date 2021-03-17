شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يختبر الدعم الإضافي- تحليل - 17-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الزوج بتداولات يوم أمس مستوى 129.50 ليختبر بذلك الدعم الإضافي لنلاحظ ارتداده حاليا نحو 129.90 ليعزز توقعنا الصاعد ولنبقى بانتظار تسجيله قريبا للأهداف الرئيسية المستقرة عند 130.30 و 130.75.

نشير إلى أن خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء قد يجبر السعر حاليا على تقديم بعض التذبذب الجانبي لحين تجميعه للعزم الإيجابي ومن ثم لننتظر وصوله نحو المحطات الإيجابية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.50 و 130.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد