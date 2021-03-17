شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين لا يزال دون الحاجز-تحليل - 17-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

حاول سعر الزوج بتداولات يوم أمس تقديم بعض التداولات التصحيحية الهابطة بوصوله نحو 150.80 ليرتد مجددا نحو الحاجز المتمركز عند 151.90, نذكر بأهمية ثبات هذا الحاجز لتعزيز المحاولات التصحيحية الهابطة والتي قد تستهدف قريبا مستوى 150.40 وصولا للدعم الأولي المتمثل بمستوى 149.40.

ما يجب التنويه له, أن محاولة اختراق السعر للحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيعيده للمسار الصاعد وليمنحه فرصة لتسجيل المزيد من الأرباح بوصوله نحو 152.90 و 153.60 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.00 و 150.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز