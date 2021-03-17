شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين جانبي– تحليل - 17-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديمه لتداولات جانبية ضعيفة محاولا الثبات بذلك دون الحاجز المتمثل بمستوى 1230.00 ليدعم توقعنا التصحيحي الهابط, لابد من التأكيد على أهمية تسلل السعر دون مستوى 1190.00 والذي يشكل بدوره باب رئيسي لتعزيز المحاولات التصحيحية الهابطة ومن ثم لننتظر وصوله نحو الأهداف المستقرة عند 1160.00 و 1105.00 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر باختراق الحاجز المذكور سابقا والثبات فوقه, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية ليمنحه ذلك فرصة لاستئناف الهجوم الرئيسي الصاعد باستهدافه لمستوى 1300.00 و 1350.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1160.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز