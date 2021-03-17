شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتحرك ببطء– تحليل -17-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس بتشكيل تداولات سلبية بطيئة متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية إلا أن ذلك يدعم توقعنا التصحيحي الهابط بثباته المتكرر دون المقاومة المستقرة عند 4.1700 لهذا اليوم.

محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي سيزيد من فرص وصول السعر قريبا للمحطات السلبية والتي تتمركز حول 3.9500 ومن ثم لننتظر مواجهته للدعم المتمركز عند 3.8810.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1700 و 3.9500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة