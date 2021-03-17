شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يلامس الهدف – تحليل - 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من ملامسة مستوى 0.9256 وأجرى محاولات لكسره، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي مستمر أمام السعر، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية واضحة الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص استمرار الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يتواجد عند 0.9185، بينما سيبقى السيناريو السلبي قائماً ما لم يتم اختراق 0.9285 ثم 0.9320 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9190 والمقاومة 0.9300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط