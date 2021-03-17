شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الدولار الأسترالي – تحليل - 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، والذي يحافظ على ثباته دون مستوى 0.7765، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة كما هي دون تغيير، معتمدين على الثبات دون المستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 0.7615.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7660 والمقاومة 0.7780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط