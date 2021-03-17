شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول بسلبية – تحليل - 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لكسر مستوى 67.90 يوم أمس لكنه لم يتمكن من الثبات دونه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، مما يدعم فرص الانخفاض من جديد لإجراء مزيد من التصحيح الهابط المتوقع خلال الجلسات القادمة.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 69.23 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن أهدافنا السلبية المتوقعة تبدأ عند 66.85 وتمتد إلى 65.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.50 والمقاومة 69.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط