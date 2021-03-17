شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تزحف نحو الأسفل – تحليل - 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالانخفاض التدريجي ليتحرك دون 26.00، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 25.50 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 24.55.

إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الانخفاض المتوقع، مع الإشارة إلى أن استمرار السيناريو السلبي يتطلب الثبات دون 26.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.30 والمقاومة 26.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط