شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بإيجابية جديدة – تحليل - 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية جديدة اليوم، ليصل إلى خط المقاومة الأفقي المحوري 1739.85، حيث يحصل على إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مما قد يدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة.

الآن، نحن نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة المذكورة أو كسر الدعم 1725.00 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة سيقود السعر لمواصلة الارتفاع وزيارة مستويات 1747.75 ثم 1765.00 كأهداف إيجابية تالية، بينما يمثّل كسر الدعم مفتاح استئناف الموجة الهابطة والتوجه نحو مستويات 1716.00 ثم 1692.00 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1720.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي