شكرا لقرائتكم خبر عن وثاق (WETHAQ) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى ليغلق عند مستوى 21.30 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 22 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 19 فلس كمستوى أول خلال الأيام والأسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 22.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 19.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 22 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط