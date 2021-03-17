شكرا لقرائتكم خبر عن 236 مليون دولار صادرات العنب حتى أغسطس 2020 وتتخطى الفراولة والرمان والان مع تفاصيل الخبر
وتابع إن مصر انضمت لهذه الاتفاقية منذ عام لتشجيع قدوم المربيين وهم أصحاب البذور النياتية الجديدة إلى مصر والتى تحمى بموجبها أبحاثهم العلمية من السرقة فى أى دولة ، حيث أن التعاقد مع أصحاب البذور النباتية يتم وفقا لشروط يحصل بموجبها صاحب البذور على رسوم بعد خروج المحصول وتصديره للخارج وهذه الرسوم تحدد وفقا للتعاقد مع الفلاح والمربى ويتم دفعها سنويا ، لافتا إلى أن انضمام مصر ساعد فى حفظ حقوق المرببين فى أبحاثهم العلمية للبذور النباتية الجديدة ويحق لهم اللجوء للتحكيم فى مصر فى حالة سرقتها من أى مزارع .
وتنقسم هذه الشركات إلى 3 شركات أمريكية وشركة أسبانية، وهذة البذور تعطى مميزات مختلفة من العنب من حيث اللون والطعم والإنتاجية، لافتا إلى أن هناك 3 أنواع من العنب هو الأبيض والأحمر والأسود .
وأضاف البلتاجى، أن الأصناف الجديدة من العنب تتحمل السفر دون أى تلف وتعطى قوة للمحصول الجديد الذى بدأ اعتبارا من مايو الجارى وتصدر مصر ما يقارب الـ 120 ألف طن من كافة أنواع العنب إلى أوروبا وأسيا وأفريقيا، وتعتبر أولى الدول التى نصدر لها هى انجلترا ثم ألمانيا وهولندا، وتقل صادرات العنب إلى فرنسا وإيطاليا بسبب تفضيل شعوبهم العنب ذات الحجم الكبير ويحتوى على " بذر" بداخلة.
وأشار عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن حجم الإنتاج السنوى من العنب يقدر بنحو مليون طن سنويا، لافتا إلى أن استراتيجية المجلس الجديدة ستستمر على نفس الخطط السابقة بدعم الحاصلات الزراعية المصرية ونفاذها إلى الأسواق العالمية ، لتحقيق أعلى معدلات من التشغيل فى مصر وارتفاع قيمة عوائد التصدير للمنتجات المصرية .