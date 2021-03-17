شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. البفتيك والاستيك يتراوحان بين 120 -140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محلات الجزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك بطرح كميات من اللحوم لتلبية الاحتياجات اليومية للشهر المبارك وتراوحت أسعار اللحوم البلدى بين 110 – 140 جنيها للكيلو وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وسجلت اللحوم الكندوز وفقا لأسعار اليوم الأربعاء 17 – 3 – 2021 ، 120- 140 جنيها على حسب المنطقة ، بينما استقر سعر اللحوم الضأن ليتراوح سعر الكيلو بين 130- 140 جنيها للكيلو، اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البفتيك والاستيك كندوز لتتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو، وسعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو ، والسجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.