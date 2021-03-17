شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر في الاغلاق في المنطقة الخضراء خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 6326 نقطة، متجاوزا الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز،لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى 6350 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل إلى 6450 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,308 بينما مستوى المقاومة هو 6,336 نقطة