شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 10294 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع المؤشر في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 10550 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10200 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,266 بينما مستوى المقاومة هو 10,309 نقطة