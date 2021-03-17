شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى يتراجع في جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم لازوردي (4011) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب على خسائر بلغت نسبتها -0.53% بما يعادل -0.12 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.90، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 24.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.10 ومستوى المقاومة 24.00.