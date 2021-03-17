شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شاكر (1214) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 19.00، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.66% بما يعادل 0.50 نقطة.

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 19.00، ليستهدف مستوى المقاومة 21.94.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.40 ومستوى المقاومة 21.20.