شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التصنيع (2060) الارتفاع في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، مدعوماً باستمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.35% بما يعادل 0.52 نقطة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.26، ليستهدف مستوى المقاومة 18.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.26 ومستوى المقاومة 17.00.