شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كيان السعودية (2350) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً في هذا الارتفاع بزيادة ملحوظة في أحجام التداول.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.36، ليستهدف مستوى المقاومة 18.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.36 ومستوى المقاومة 17.50.