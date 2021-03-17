شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم عسير (4080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة في جلسة اتسمت بالتذبذب بلغت نسبتها -0.18% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تظل توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات الدعم 22.14، ليستهدف مستوى المقاومة 26.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.22 ومستوى المقاومة 24.38.