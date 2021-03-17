شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً مؤشر السوق الموازي نمو حد أعلى (NOMUC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول المؤشر تعويض جزء من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه ليحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.38% بما يعادل 90.447 نقط، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة مع استقراره أدنى مستوى 24.039.49، ليستهدف مستوى الدعم 21.805.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23,000.00 ومستوى المقاومة 25,000.00.