شكرا لقرائتكم خبر عن العمران بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم العمران (4141) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.69% بما يعادل -1.80 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 97.20، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 114.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 97.20 ومستوى المقاومة 110.00.