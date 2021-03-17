شكرا لقرائتكم خبر عن الفخارية يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الفخارية (2360) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.39% بما يعادل -0.40 نقطة، كما يعاني السهم أيضاً من الضغط السلبي المتواصل بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي بها.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 110.20، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 89.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 97.00 ومستوى المقاومة 107.60.