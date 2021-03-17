شكرا لقرائتكم خبر عن الدول العربية أكبر مصدر لتدفقات النقد الأجنبى لمصر خلال عام بـ49 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر بيانات حركة النقد الأجنبى "متحصلات ومدفوعات"، المرآة التى تعكس المعاملات الاقتصادية بين الاقتصاد المحلى والعالم الخارجى، وتتضمن بيانات عن هذه التدفقات على مستوى الدول والتكتلات الاقتصادية والمصادر والاستخدامات التفصيلية والرئيسية ووسائل الدفع.

ورصدت بيانات حكومية، أهم متحصلات النقد الأجنبى الوافدة خلال العام 2018/2019، وذلك من حيث التنوع الجغرافي، وكشفت البيانات عن أن الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية استحوذت على نحو 40.4% من إجمالى المتحصلات بقيمة مالية تبلغ 49 مليار دولار وتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية بقيمة متحصلات بلغت 21.5 مليار دولار، يليها دولة الإمارات برصيد متحصلات 12 مليار دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحصل ”الخليج 365” على نسخة منها، أن دول القارة الأوروبية مثلت 25% من إجمالي المتحصلات بقيمة بلغت 30.6 مليار دولار، وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بنحو 10.8 مليار دولار، يليها ألمانيا بقيمة متحصلات 4.1 مليار دولار.

أما دول أمريكا الشمالية فقد استحوذت على نسبة بلغت 24.2% من إجمالي المتحصلات بقيمة اجمالية بلغت 29.8 مليار دولار، وتصدر تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة متحصلات بلغت 28.9 مليار دولار، يليها كندا بـ0.8 مليار دولار.

وتسجل بيانات جهاز الإحصاء، تدفقات النقد الأجنبي "متحصلات، مدفوعات"، بين الاقتصاد المحلي والعالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة، ويتم إعدادها اعتمادا على تصنيف بيانات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي طبقا للطبعة الخامسة لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن الصادر عن صندوق النقد الدولي ووفقا للتكتلات الاقتصادية الدولية.