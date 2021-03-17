شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) تحت الضغوط البيعية -تحليل صباحي- 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 11 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر سبتمبر الماضي، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يشير إلى امكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 9.70 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 12 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 11.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط