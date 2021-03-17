شكرا لقرائتكم خبر عن أجيليتي (AGLTY) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا في الاجل القصير لينهي تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 713 فلس، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل إلى 730 فلس كمستوى أول ثم 770 فلس كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 690 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 705 وبين مستوى المقاومة هو 725 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد