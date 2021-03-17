شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ع (AAYANRE) يتلقى مقاومة قوية -تحليل صباحي- 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 85 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته للحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد انخفاضا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 60 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 67 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 64 فلس وبين مستوى المقاومة هو 66 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط