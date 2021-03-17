شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 63.80 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 57 فلس كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 68 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 61.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 65.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط