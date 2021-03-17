شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 53 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 53.90 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 55.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 51.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 53.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط