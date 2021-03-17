شكرا لقرائتكم خبر عن صالحية (SRE) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 590 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة بيع، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل إلى 570 فلس كمستوى الو ثم 520 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 600 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 580 فلس وبين مستوى المقاومة هو 593 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط