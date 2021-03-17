شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 1.86 ريال نهاية تداولات امس الثلاثاء، وهو ادنى مستوى يحققه السهم في اسبوعين، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل إلى 1.80 ريال كمستوى أول ثم 1.66 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.83 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.89 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط