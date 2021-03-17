شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 7.10 ريال، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 7.30 ريال كمستوى أول ثم 8.20 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 6.60 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.94 وبين مستوى المقاومة هو 7.33 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد