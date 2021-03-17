شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 17-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.994 ريال، في ظل تدني كمية التداول،كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.93 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.02 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.99 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط