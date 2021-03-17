شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثرت زيادة الطلب على ورق التغليف على أسعار الخام؟.. غرفة الطباعة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن الورق المستخدم فى صناعة مواد التعبئة والتغلية "الكرافت والفلوتينج" شهد ارتفاع بنسبة 100% خلال الفترة من يناير 2020 إلى اليوم، مشيرا إلى أن الطن سعره كان يتراوح بين 4500 إلى 5 آلاف جنيه وحالياً يسجل قرابة 10 آلاف جنيه بارتفاع غير مبرر لأنه لم يحدث زيادة عالمية تذكر أو حتى رفع لأسعار الطاقة، فهو بمثابة محاولة استغلال لارتفاع طلب مصانع الأغذية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن السعر العالمى للورق ارتفع نتيجة أزمة فيروس كورونا وارتفاع تكاليف الشحن وتراجع كبير للسوق الصيني، لكن هذه الزيادة لا تبرر الارتفاع الكبير فى السعر فى السوق المصرى، لافتا إلى استغلال مصانع الورق لارتفاع الطلب من قبل مصانع الأغذية مع اقتراب موعد شهر رمضان وهذا أثر على تكاليف التغليف.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الطباعة، أن هناك ما بين 150 إلي 170 مصنع ورق في مصر قادرة على تلبية احتياجات السوق المصري، لكن هناك اتجاه داخل هذه المصانع لرفع الأسعار في وقت نعجز فيه عن الاستيراد بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، موضحاً أن محاولة هذه المصانع مساواة سعر الطن المصنع محليا بسعر الاستيراد أمر غير مقبول بسبب فروق كبيرة في خامات التصنيع وكذلك الجودة.

وكشف جابر أن مصانع إنتاج الورق منتشرة في المنطقة الصناعية بمدينة السادات في المنوفية وجزء اخر في مدينة العبور وكذلك السادس من أكتوبر ومناطق أخري، فهي تغطي الاحتياج لكن رفع الأسعار كان غير مبرر ، وهو بمثابة استغلال للموقف من زيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضان.

واختتم، أن مصانع الأغذية تواصلت مع غرفة صناعة الطباعة لإيجاد حل لأزمة ارتفاع غير مبرر في الورق، وإن هناك اتصالات مستمرة للتوصل إلي حل لكن بعض هذه المصانع غير مسجل أو مسجل في غرفة الصناعات الكيماوية وهذا ما يحدث خلل في عملية التواصل.