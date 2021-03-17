شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثرت زيادة الطلب على ورق التغليف على أسعار الخام؟.. غرفة الطباعة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن السعر العالمى للورق ارتفع نتيجة أزمة فيروس كورونا وارتفاع تكاليف الشحن وتراجع كبير للسوق الصيني، لكن هذه الزيادة لا تبرر الارتفاع الكبير فى السعر فى السوق المصرى، لافتا إلى استغلال مصانع الورق لارتفاع الطلب من قبل مصانع الأغذية مع اقتراب موعد شهر رمضان وهذا أثر على تكاليف التغليف.
وكشف جابر أن مصانع إنتاج الورق منتشرة في المنطقة الصناعية بمدينة السادات في المنوفية وجزء اخر في مدينة العبور وكذلك السادس من أكتوبر ومناطق أخري، فهي تغطي الاحتياج لكن رفع الأسعار كان غير مبرر ، وهو بمثابة استغلال للموقف من زيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضان.
واختتم، أن مصانع الأغذية تواصلت مع غرفة صناعة الطباعة لإيجاد حل لأزمة ارتفاع غير مبرر في الورق، وإن هناك اتصالات مستمرة للتوصل إلي حل لكن بعض هذه المصانع غير مسجل أو مسجل في غرفة الصناعات الكيماوية وهذا ما يحدث خلل في عملية التواصل.