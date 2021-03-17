شكرا لقرائتكم خبر عن «فولكس فاجن» تستهدف زيادة أرباحها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «أعلنت شركة فولكس فاجن في فبراير أنها تستهدف في عام 2021 زيادة ملحوظة في عمليات التسليم وزيادة كبيرة في المبيعات على أساس سنوي»

دعمت شركة فولكس فاجن، أمس الثلاثاء، من توقعاتها للعام الجاري، متنبئة بتعافي الأعمال بشكل كبير هذا العام مقارنة بعام 2020، عندما تسبب وباء فيروس كورونا في الإضرار بشركة صناعة السيارات.

وأعلنت فولكس فاجن في فبراير أنها تستهدف في عام 2021 زيادة ملحوظة في عمليات التسليم وزيادة كبيرة في المبيعات على أساس سنوي، كما تهدف أيضًا إلى الوصول إلى الحد الأعلى من نطاق العائد التشغيلي على المبيعات الذي يتراوح بين 5.0 ٪ و6.5 ٪.

وصرحت شركة صناعة السيارات الألمانية أنها تخطط الآن الوصول لعائد مستهدف من 7 ٪ إلى 8 ٪ في العائد التشغيلي على المبيعات خلال السنوات المقبلة.

وأضافت إنه من المتوقع أن تنخفض التكاليف الثابتة - باستثناء البحث والتطوير والنفقات الرأسمالية - عن مستويات 2020 بنحو ملياري يورو (أو ما يعادل 2.39 مليار دولار) بحلول عام 2023.