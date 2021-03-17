الاقتصاد

وزارة المالية يعلن موعد صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -  

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر مارس 2021  بداية من الثلااثاء المقبل 23 مارس وحتى الخميس 25 مارس، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت الوزارة، في بيان، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة ، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا