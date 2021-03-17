شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: 493 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب في سندات الخزانة والان مع تفاصيل الخبر
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 650.1 مليون جنيه، 665.8 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 63.4 مليون جنيه، 407.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.8 مليار جنيه.
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2156 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13637 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 1383 نقطة.
وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 126 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.