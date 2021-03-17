شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: 493 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب في سندات الخزانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت البورصة المصرية، إن صافي شراء الأجانب في سندات الخزانة بلغ 493.9 مليون جنيه، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، فيما تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.28% بعد أن شهد صعودًا بنسبة 2.47% منذ جلسة 6 يناير الماضي، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.881 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32 ألف عملية لعدد 181 شركة، بعد تنفيذ صفقة شراء بنك مصر لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وسجلت تعاملات المصريين 79.7% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.14%، والعرب على 11.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 68.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 650.1 مليون جنيه، 665.8 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 63.4 مليون جنيه، 407.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.8 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2156 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13637 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 1383 نقطة.

وصعدت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 126 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.