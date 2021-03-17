شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن عن تراجع مخزونات النفط بمليون برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون النفط في البلاد بنحو مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 400 ألف برميل.



وهبطت مخزونات البنزين بحوالي 926 ألف برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بنحو 904 آلاف برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.