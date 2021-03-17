شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيم ستوب" يقلص خسائره لكنه يتراجع بأكثر من 5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "جيم ستوب" خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب التقلبات التي تعرض لها السهم للجلسة الثانية على التوالي بعد تقلبات يوم الإثنين أسفرت عن تعليق التداول على السهم.



وهبط سهم شركة "جيم ستوب" للألعاب الإلكترونية في وقت سابق بالجلسة بنسبة 19%، لكنه قلص هذه الخسائر مع إقبال المستثمرين على أسهم شركات التكنولوجيا.



وجاء ذلك بعد تعرض سهم "جيم ستوب" لمبيعات مستثمري التجزئة والأفراد اليوم بعد القفزة التي حققها السهم بأكثر من 1600% في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.



وتجدر الإشارة إلى أن أحد مستثمري "جيم ستوب" "رايان كوهين" قد أعلن في الأسبوع الماضي عن قيادته للتحول نحو المبيعات عبر الإنترنت.



هذا، وقد تعرض السهم لحركة قوية عقب رهان مستثمري التجزئة على الشراء بعكس رهان صناديق التحوط التي توقعت هبوط السعر.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "جيم ستوب" بنسبة 5.4% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 208.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 220.7 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 272.3 دولارا.