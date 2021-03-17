شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة المالية، أنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر مارس 2021 بداية من الثلاثاء المقبل 23 مارس وحتى الخميس 25 مارس، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت الوزارة، في بيان، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.