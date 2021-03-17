شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "فيسبوك" تخطط للتعاون مع كتاب وناشرين بمقابل مالي والسهم يرتفع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انتعاش القطاع التكنولوجي وإقبال المستثمرين بزخم شرائي على أسهم القطاع.



وأعلنت الشركة عن نيتها إبرام شراكات تجريبية مع كتاب مستقلين من أجل نشر محتواهم على منصتها الجديدة المختصة بالنشر.



وبحسب ما ذكر موقع "أكسيوس"، فإن شركة "فيسبوك" تنوي دفع مقابل مالي لبعض الكتاب مقابل محتواهم على منصتها الجديدة.



وسوف تتيح "فيسبوك" المنصة الجديدة للاستخدام مجانا أمام الجميع كما أنها ستظهر على صفحات الموقع العادية، ولكن لم تعلن الشركة الأمريكية عن اسم هذه المنصة بعد.



ومن المنتظر أن يوفر موقع "فيسبوك" من خلال منصته الجديدة نشر محتوى الكتاب والصحفيين المستقلين بجانب مقاطع فيديو خاصة بهم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 2% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 279.2 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 282.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 274.8 دولار.