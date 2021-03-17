شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" و"إس أند بي 500" يتراجعان عند الإغلاق بعد تحقيق مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، وذلك مع ترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي.



وبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية وسبل بلوغ أهداف التضخم والتوظيف والعودة لمسار التعافي الاقتصادي.



وسوف يعلن البنك المركزي غدا الأربعاء عن قرار الفائدة مع توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير، ويلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".



وكشفت بيانات اقتصادية عن انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 3% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 0.5%.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.9% أو ما يعادل 59 سنتا وأغلق الخام عند 64.80 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 65.4 دولار وأقل سعر عند 63.8 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 0.7% أو ما يعادل 49 سنتا وأغلق الخام عند 68.39 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.9 دولار وأقل سعر عند 67.3 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 127 نقطة) إلى 32826 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 32966 نقطة وأقل مستوى عند 32778 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 3962 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3981 نقطة وأقل مستوى عند 3953 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 13471 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13620 نقطة وأقل مستوى عند 13397 نقطة.