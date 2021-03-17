شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع بسبب المخاوف حيال تساقط أمطار غزيرة في البرازيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تصاعد المخاوف من تعطيل الأمطار الغزيرة المتساقطة في البرازيل لعمليات الحصاد بالإضافة إلى استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتشهد مناطق واسعة في البرازيل تساقطا في الأمطار الغزيرة مما يؤثر في عمليات الحصاد وبعض الأنشطة الزراعية في الدولة اللاتينية الرائدة في تصدير المحاصيل الزراعية والحبوب.



وأفاد خبراء في الأرصاد الجوية أن التوقعات تشير إلى استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على مدار الأسبوع القادم في البرازيل.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.03 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو/أيار بنسبة 0.2% وأغلقت السلعة الزراعية الجلسة عند 14.23 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 14.25 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 14.12 دولار.