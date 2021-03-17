شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنهي الجلسة على انخفاض بأكثر من 1% مع استقرار الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقبيل صدور قرار الاحتياطي الاتحادي.



ويبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية في ظل استمرار جائحة كورونا ومحاولة بلوغ الأهداف المحددة لمعدل البطالة والتوظيف والتضخم.



ومن المنتظر استمرار الاجتماع حتى يوم الأربعاء يليه قرار بشأن الفائدة مع توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير، ثم مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".



وكشفت بيانات اقتصادية عن انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 3% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تراجع بنسبة 0.5%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 91.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.03 نقطة وأقل مستوى عند 91.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 1.1% أو ما يعادل 29 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 26 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 26.405 دولار وأقل سعر عند 25.885 دولار.