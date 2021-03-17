شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع عقب تصريحات "كورودا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في أعقاب تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني "هاروهيكو كورودا" بشأن برنامج التحفيز النقدي.



وأوضح "كورودا" بأن البنك المركزي ربما يبدأ في إنهاء برنامج التيسير الكمي بشكل تدريجي عند مراجعة سياسته النقدية يوم الجمعة المقبل.



وسلط "كورودا" الضوء على زيادة تكاليف التيسير الكمي المتمثل في الاقتراض الرخيص المتواصل الأمر الذي يعد نقطة فارقة لهذا البرنامج الضخم في فترة قيادة كورودا للبنك المركزي.



وأشار إلى أن البنك المركزي ربما سيوضح على الأرجح مدى السماح للعائد على السندات الحكومية اليابانية للارتفاع من مستوى صفر بالمائة وإمكانية اتخاذ خطوات من شأنها معالجة الآثار الجانبية على الاقتصاد جاء إقرار فائدة سالبة.



من ناحية أخرى، كشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر الإنتاج الصناعي الياباني ارتفع بنسبة 4.3% في الشهر الماضي بأعلى من توقعات ارتفاع المؤشر بنسبة 4.2%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 108.9، وسجل أعلى سعر عند 109.2 وأقل سعر عند 108.7.