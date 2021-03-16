شكرا لقرائتكم خبر عن «نيسان» تنجح في تطوير محرك السيارة بكفاءة حرارية %50 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت نيسان عن تحقيق إنجازاً في تطوير كفاءة المحرك حيث بلغت الكفاءة الحرارية للجيل التالي من نظام e-POWER قيد التطوير 50%.

ويستخدم نظام e-POWER من نيسان محرك السيارة الذي يعمل بالبنزين لتوفير الطاقة الكهربائية لحزمة بطاريات نظام الحركة الكهربائي. ويساهم نهج نيسان الرائد في تطوير المحرك في رفع المعايير العالمية حيث تجاوزت كفاءته الحرارية المتوسط ​​الحالي السائد في قطاع السيارات والبالغ 40%، مما يتيح تقليل بنسبة أكبر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقال توشيهيرو هيراي، نائب الرئيس الأول لقسم هندسة المحركات والسيارات الكهربائية: «تهدف نيسان إلى تحقيق حيادية الكربون في كافة منتجاتها بحلول عام 2050 وذلك من خلال توفير نظام الحركة الكهربائي في جميع الطرازات الجديدة التي سيتم إطلاقها في الأسواق الرئيسية بحلول أوائل 2030. وتعمل هذه الاستراتيجية على تشجيع تطوير أنظمة الحركة الكهربائية وبطاريات الكهربائية عالية الأداء للسيارات، حيث يشكّل نظام e-POWER ركيزة هامة منها.»

نهج مخصص لتعزيز الكفاءة

تتطلب السيارات المزودة بمحرك وقود تقليدي قوة وأداء من المحرك بدرجات سرعة (دورات في الدقيقة) متفاوتة، وبالتالي، لا يمكن للمحركات التقليدية توفير أداء مثاليّ في كافة الأوقات. ولكن نظام e-POWER من نيسان يستخدم محركاً داخلياً كمولّد كهرباء مخصص لمجموعة نقل الحركة الكهربائية. ولا يتم تشغيل المحرك إلا عند التوصل إلى المعدل الأكثر كفاءة وإدارة توليد كهرباء المحرك وكمية الكهرباء المخزنة في البطارية بشكل مناسب.

وتمكنت نيسان بفضل هذا النهج وتطور تكنولوجيا البطاريات وتقنيات إدارة الطاقة من تعزيز الكفاءة الحرارية لتتجاوز المستويات الحالية. ويواصل تطوير الجيل التالي من نظام e-POWER تحسين الكفاءة من خلال تصميم وتطوير محرك حصري لنظام e-POWER.

مفهوم STARC

طورت نيسان مفهوماً يُعرف باسم مفهوم «STARC» لتحقيق كفاءة حرارية بنسبة 50%. ويتيح هذا المفهوم رفع معدّل الكفاءة الحرارية من خلال تعزيز تدفق الوقود داخل الاسطوانة (تدفق خليط الهواء والوقود الذي يتم سحبه إلى داخل الاسطوانة) والاشتعال، مما يؤدي إلى إحراق خليط وقود وهواء مخفّف أكثر بدرجة ضغط عالية.

وبالنسبة للمحرك التقليدي هناك قيود على التحكم في مستوى تخفيف خليط الهواء والوقود لتلبية للمتطلبات المتغيرة للقيادة وظروف التشغيل المختلفة مثل تدفق الوقود داخل الأسطوانة وطريقة الإشعال ونسبة الضغط اللازمة لزيادة إنتاج الطاقة أن تؤثر سلباً على الكفاءة.



ولكن تشغيل المحرك بمعدل السرعة المطلوب لتوليد الكهرباء يتيح تعزيز الكفاءة الحرارية بشكل كبير.

وحققت نيسان في الاختبارات الداخلية كفاءة حرارية بلغت نسبة 43% عند استخدام طريقة التخفيف بإعادة تدوير غاز العادم ووصلت إلى 46٪ عند استخدام الاحتراق الضعيف بواسطة محرك متعدد الأسطوانات. كما تم التوصل إلى كفاءة بنسبة 50% من خلال تشغيل المحرك مع تثبيت عدد الدورات في الدقيقة والأحمال واستخدام تقنيات استعادة الحرارة المفقودة.

نظام e-POWER من نيسان

طُرح نظام e-POWER لأول مرة في اليابان عام 2016 مع نيسان Note. ويتميز بالتكنولوجيا الكهربائية 100% المستخدمة في نيسان ليف لتوفير عزم دوران وطاقة وكفاءة فورية. يتكون النظام من محرك بنزين مزود بمولد طاقة وعاكس وبطارية ومحرك كهربائي.

ويتيح e-POWER على عكس النظام الهجين التقليدي الاستخدام الحصري لمحرك السيارة من أجل توليد الكهرباء من خلال فصل طاقة المحرك عن القوة الدافعة على مستوى العجلات.

وقد أطلقت نيسان في أواخر ديسمبر 2020 سيارة Note الجديدة كلياً في السوق الياباني والمزودة حصرياً بنظام e-POWER وقد جرى تسجيل أكثر من 20000 طلب عليها. وتعتبر Note الطراز الأكثر مبيعاً للشركة في سوقها المحلي وتؤدي دوراً رئيسياً في خطة التحول العالمية Nissan NEXT.