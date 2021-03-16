شكرا لقرائتكم خبر عن «هامر EV» أول مركبة بنظام بطارية Ultium الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مركبة «جي إم سي هامر EV» بالإصدار الأول (Edition 1) للعام 2022 أول مركبة إنتاج عام ترتكز على هندسة بطارية Ultium الجديدة كلّياً من «جنرال موتورز»، وستوفر خصائص للسير على الطرقات العادية والدروب الوعرة.

وستولّد مجموعة بطارية Ultium المكوَّنة من 24 وحدة، إلى جانب نظام دفع Ultium Drive ذي المولّدات الثلاثة أفضل مستوى طاقة بفئتها لهذه الشاحنة الفائقة الكهربائية بالكامل.

وقال كين موريس، نائب الرئيس لبرامج المركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية في «جنرال موتورز»: «ستقوم هامر EV، بصفتها أولى المركبات الكهربائية من الجيل المقبل لدى جنرال موتورز، بتعديل النماذج التقليدية لمركبات الدروب الوعرة والشاحنات بشكل كبير. كما إنها ستطرح تقنيات حديثة شاملة بطاريتنا الجديدة بالكامل من نوع Ultium، ووحدات الدفع Ultium Drive وأول نظام لاسلكي لإدارة البطارية في قطاع السيارات.»

تُعتبَر بطاريات Ultium فريدة من نوعها بعالم السيارات بسبب خلاياها الضخمة بنمط الجيوب، بحيث يمكن توضيبها بشكل عمودي أو أفقي ضمن وحدة البطارية. وسيتم في شاحنة هامر EV بإصدار Edition 1 استخدام طبقتين من وحدات الخلايا العمودية لتشكيل باقة مجمَّعة من 24 وحدة بحيث تمنح مدى مسافة تقدّرها جنرال موتورز بأكثر من 350 ميلاً6 563/ كيلومتر.