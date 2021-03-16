شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة تستضيف «قمة العرب للطيران» لبحث الواقع الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت «قمة العرب للطيران 2021»، عن قائمة المتحدثين الرئيسيين المشاركين في فعاليات نسختها الثامنة التي ستنطلق من 21 حتى 22 مارس في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة.

تحت شعار «قطاع الطيران العربي في الواقع الجديد»، ستجمع القمة نخبة من الخبراء لمناقشة تأثير الجائحة وتداعياتها على قطاع الطيران، والسبل المثلى للتعافي استعداداً لمستقبل أكثر ازدهاراً. وتضم قائمة المتحدثين المتنامية عدداً من الرؤساء التنفيذيين والخبراء في قطاعي الطيران والسياحة، ومجموعة من كبار المسؤولين في شركات الطيران وصناع السياسات وممثلين عن الشركات.

وستشهد القمة التي تنعقد على مدار يومين، ورش عمل مكثفة لمناقشة قطاعي السياحة والطيران في منطقة الخليج العربي في يوم 21 مارس، وتنطلق فعالياتها الرسمية في 22 مارس لمناقشة «قطاع الطيران العربي في الواقع الجديد».

ومن بين الضيوف المتحدثين: عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي؛ كامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»؛ عادل العلي، الرئيس التنفيذي في «مجموعة العربية للطيران»؛ راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران؛ جيرولد تومولكا، الرئيس التنفيذي لشركة «سويس بورت الشرق الأوسط»؛ أوليفر دلوهي، الرئيس التنفيذي لشركة Kiwi.com ؛ جاك خرياطي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية - الاستراتيجية والنمو في في «إيجيس الشرق الأوسط»، إلى جانب مجموعة من المتحدثين الآخرين.

وتحظى القمة بدعم واسع من الحكومات العربية، وقد انعقدت دوراتها السابقة في بلدان عربية مختلفة. وتستضيف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة دورة العام 2021 بدعمٍ من شركاء القطاع الدوليين مثل «إيرباص»، و«سي إف إم»، و«العربية للطيران» و«أكاديمية ألفا للطيران» وغيرهم.