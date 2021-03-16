شكرا لقرائتكم خبر عن «فالكون 6 إكس» من «داسو» تتم رحلتها الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة داسو للطيران أن طائرة فالكون 6 إكس ذات الجسم العريض قد أنهت بنجاح رحلتها الأولى وفق الجدول الزمني المحدد خلال الربع الأول من عام 2021، في خطوة تؤكد المستوى المتقدم لبرنامج تطوير الطائرة وتفتح المجال لحملة الاختبارات تمهيدًا لإصدار شهادة الاعتماد.

وقال إيريك ترابييه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة داسو للطيران: «تمثل هذه الرحلة إنجازًا آخر في تاريخ شركة داسو، وهو إنجاز بات أكثر أهمية نظرًا للجهود المتميزة التي بذلتها شركة داسو وشركائها خلال العام الماضي وما فرضه من تحديات غير مسبوقة».

أقلعت طائرة 6 إكس التي تحمل الرقم المتسلسل 01، بقيادة طياري الاختبار برونو فيري وفابريس فاليت، من منشأة ميرينياك التابعة لشركة داسو للطيران قرب بوردو يوم 10 مارس في الساعة 2:45 مساءً. استغرقت الرحلة الأولى للطائرة حوالي ساعتين وتم تنفيذها وفقًا لخطة الاختبار، والتي تضمنت تحقق الطيارين من سمات التعامل مع الطائرة واستجابة المحرك وعمل أهم أنظمة الطيران. حلقت الطائرة حتى ارتفاع 40,000 قدم وبلغت سرعتها 0.8 ماك قبل عودتها إلى القاعدة.

ومن المقرر أن تشمل الرحلة المقبلة للطائرة التي تحمل الرقم المتسلسل 01 مجموعة من الاختبارات، حيث تطير إلى إيستر قرب مرسيليا، حيث يقع مركز داسو لاختبارات رحلات الطيران، وحيث سيتم تنفيذ الجزء الأكبر من برنامج الاختبارات. من جهة أخرى، فمن المقرر انطلاق رحلات طائرتي 6 إكس اللتين تحملان الرقمين المتسلسلين 02 و03 خلال الشهور المقبلة. (وكالات)