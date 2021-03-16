شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تجهز لموجة طروحات عامة لجمع 10 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بنك (يو بي إس) إن شركات روسية تستعد لموجة من الطروحات العامة الأولية في 2021 من المتوقع أن تجمع فيها ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار، وهو ما سيكون الأعلى في أكثر من عشر سنوات.

وجمعت شركات روسية العام الماضي أقل من ملياري دولار في طروحات عامة أولية مع تضرر معنويات المستثمرين بسبب جائحة كوفيد-19 وخطر عقوبات غربية جديدة محتملة على روسيا في أعقاب تسميم أليكسي نافالني المعارض للكرملين.

ومع توقع انتعاش الاقتصاد العالمي هذا العام وحزمة التحفيز المالية البالغة 1.9 تريليون دولار التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإضافة إلى إجراءات تحفيزية حكومية ومن بنوك مركزية حول العالم، من المتوقع تشهد أسواق الأسهم تدفقات رأسمالية.

وقال فيدرو تريجابنكو رئيس مجموعة (يو بي إس) في روسيا «نتوقع أن نرى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار في طروحات عامة أولية من روسيا هذا العام تشمل تشكيلة واسعة من القطاعات منها تجارة التجزئة والتعدين والقطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات.»

(رويترز)